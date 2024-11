“Cara Unione,

vi scrivo per condividere con voi e con la popolazione sarda la vergogna che come cittadini isolani siamo costretti a tollerare.

Sono partita per lavoro per Milano da Cagliari venerdì scorso, in teoria con un volo del mattino che è partito con un’ora di ritardo perché ha imbarcato anche i passeggeri del volo precedente.

Ho maliziosamente pensato che la compagnia avesse risparmiato un volo perché tutti i passeggeri prenotati per i due voli potessero stare in uno unico….

Il volo di ritorno era previsto sabato sera, ma arrivata in aeroporto scopro stranamente un ritardo di due ore e “casualmente” il volo successivo per Cagliari era previsto esattamente per 2 ore dopo. Bene, il volo alla fine è stato annullato e i passeggeri sono stati “riprotetti” sul volo successivo.

Continuiamo a fare gare d’appalto al ribasso, ma il governo dovrebbe pretendere delle garanzie per onesti

cittadini che pagano per un servizio inesistente. Sono veramente indignata. Che pena per noi poveri sardi...”.

Luisa Pittau



