La stagione turistica di Cagliari parte dal suo mare. Ci saranno anche tre navi da crociera nei giorni dell'America's Cup, prevista dal 21 al 24 maggio: circa novemila turisti in più nella città già affollata per le regate preliminari della competizione velica più importante del mondo.

Il calendario di approdi dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna prevede che la prima arriverà il 21 maggio ed è la Disney dream, la nave dei fumetti, con una capacità tra i 2500 e 4000 passeggeri. Il 23 toccherà invece alla Queen Anne, nave battezzata a Liverpool appena due anni fa con circa tremila posti. Il giorno dopo sarà la volta della classica tappa sarda della Msc Musica, capacità di oltre 2500 passeggeri.

I turisti avranno tutto il tempo di andare ad assistere alle sfide tra Luna Rossa, New Zealand e gli altri team. Con la possibilità anche di prenotare uno dei tanti tour in barca per seguire in mare da vicinissimo le evoluzioni dei campioni della vela.

«La concomitanza di tre navi da crociera con la regata preliminare dell'America's Cup rappresenta per la destinazione Cagliari», spiega il presidente dell'Authority Domenico Bagalá, «non solo, un potenziale promozionale senza precedenti oltreché un esempio concreto di come sia possibile generare grandi numeri oltre la stagione turistica estiva. È un'occasione storica per la città e per il porto e, insieme a tutti i soggetti istituzionali e privati coinvolti, siamo pronti ad affrontare questa piacevole sfida e a far sentire a tutti i presenti il nostro caloroso abbraccio di benvenuto».

(Unioneonline)

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