La sala riunioni del 7° piano dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ospita oggi a partire dalle 8.30 il convegno “Ottimizzazione del prelievo bioptico e gestione integrata del NSCLC”, organizzato dagli oncologi Giovanni Maria Fadda e Carlo Putzu della Oncologia medica diretta da Alessio Cogoni.

Il focus è sul NSCLC (acronimo inglese di Non-Small Cell Lung Cancer), ovvero il carcinoma polmonare non a piccole cellule, che rappresenta circa l’85-90 per cento di tutte le neoplasie polmonari. Una patologia che richiede un approccio multidisciplinare integrato, fondato sulla qualità dei campioni bioptici e sulla possibilità di effettuare una corretta profilazione molecolare per definire le strategie terapeutiche più appropriate.

La diagnosi precoce, la corretta stadiazione della malattia e la medicina di precisione rappresentano oggi elementi fondamentali nella cura del tumore del polmone. Saranno questi i temi al centro del convegno.

L’iniziativa riunirà specialisti provenienti da diversi ambiti disciplinari per approfondire il ruolo dell’EBUS (Endobronchial Ultrasound), ovvero l’ecografia endobronchiale, una metodica diagnostica avanzata e minimamente invasiva che consente di esaminare le vie aeree e le strutture adiacenti, come linfonodi e lesioni mediastiniche, permettendo prelievi mirati e una stadiazione sempre più accurata del tumore del polmone.

L’evento, articolato tra sessioni teoriche, attività pratiche live in sala endoscopica e discussione di casi clinici, offrirà un aggiornamento sulle più recenti tecniche ecoendoscopiche e sulle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo bioptico, alla gestione del campione e al ruolo della ROSE (Rapid On Site Evaluation), metodica che consente una valutazione immediata dell’adeguatezza del materiale prelevato.

© Riproduzione riservata