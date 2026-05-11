Sono stati disposti accertamenti sul decesso di un giovane di 23 anni che era ricoverato nel reparto di Medicina del Paolo Dettori di Tempio. Questa mattina le condizioni del ragazzo si sono aggravate rapidamente e il personale dell’ospedale di Tempio ha disposto un trasferimento urgente al Giovanni Paolo II di Olbia, ma, purtroppo, il paziente è morto quasi subito.

Il ragazzo si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato.

La Asl di Olbia avrebbe disposto anche l’autopsia per accertare le cause del decesso, si parla di una embolia polmonare massiva. Il paziente, originario di Luras, era in ospedale da qualche giorno per una presunta broncopolmonite.

Anche la Procura di Tempio ha avviato i primi accertamenti sulla tragedia, non ci sono contestazioni formali o ipotesi di reato definite, almeno in questo momento.

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