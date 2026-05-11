Due donne residenti a Macomer, di 83 anni e di 74 anni, sono state ricoverate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco Di Nuoro.

Sono state investite sulle strisce pedonali da un’auto guidata da un uomo di 62 anni. L'incidente si è verificato attorno alle 20 nella centralissima piazza Sant'Antonio, all'inizio di viale Gramsci.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di Macomer e le ambulanze per prestare i primi soccorsi. Le due donne sono state quindi trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri, che stanno costruendo la dinamica e accertando eventuali responsabilità.

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