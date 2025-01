«Cara Unione,

da una settimana, nella località Pisturri del comune di Magomadas, si stanno verificando gravi disservizi nella fornitura idrica. Ogni sera, attorno alle 20, l’erogazione dell’acqua viene interrotta e ripristinata solo al mattino successivo. Tuttavia, oggi 1 gennaio 2024, alle ore 10:30 l’acqua non è ancora stata riattivata, aggravando ulteriormente la situazione.

Secondo quanto comunicato da Abbanoa, gestore del servizio idrico, il disservizio è dovuto al guasto di una pompa. Tuttavia, i lavori necessari per la sostituzione della pompa non possono essere avviati fino a quando il Comune di Magomadas non emetterà la delibera necessaria.

Questa situazione, di cui la popolazione non è stata informata preventivamente, sta causando enormi difficoltà, soprattutto per chi non ha la possibilità di procurarsi autonomamente l’acqua per le proprie necessità quotidiane.

Si sollecita un intervento immediato da parte delle autorità competenti per sbloccare questa situazione e garantire il ripristino regolare della fornitura idrica, oltre a fornire adeguate informazioni alla cittadinanza».

G.S. – Magomadas

***

