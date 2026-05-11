Tutta la comunità di Sedilo è sotto choc per la morte di una bambina di appena due giorni. La piccola, Amelia Melosu, è deceduta stamattina al policlinico di Cagliari probabilmente a causa di una malattia genetica che non le ha lasciato scampo.

La piccola era nata sabato al San Martino di Oristano e inizialmente tutto sembrava a posto. Domenica sono iniziate le prime avvisaglie di un problema che nel giro di poco è sembrato molto grave. Da Oristano il trasferimento a Cagliari, la piccola sarebbe dovuta essere trasferita a Roma ma non c’è stato il tempo: questa mattina la bambina ha cessato di vivere.

Profonda commozione in tutta la comunità, sono stati annullati anche tutti i festeggiamenti civili in onore di Sant’Isidoro.

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