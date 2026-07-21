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Rubriche

Cagliari 24 maggio 26 - America's Cup Premiazione Regate Preliminari - S. Anedda Endrich
Cagliari 24 maggio 26 - America's Cup Premiazione Regate Preliminari - S. Anedda Endrich
l’ALTRA FACCIA

Quando è lo sport a farti riscoprire la voglia di viaggiare

Che siate atleti o tifosi una gara diventa il pretesto per conoscere nuove località. Spesso in modo molto più approfondito
Carlo Alberto Melis
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AL CENTRO

Fuga dal bagnasciuga, un tuffo nell’acqua dolce

La Sardegna che conquistò D’Annunzio: cascate, fiumi, laghi e piscine naturali. Tra le gole dell’Ogliastra e il silenzio del Flumendosa
Alessandra Ragas
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Il tour

Giro girotondo tra i nove borghi più belli dell’Isola

Viaggio semiserio in punta di lingua tra le bellezze di una Sardegna nota e nascosta. Tra modi di dire, delizie e celebrità
Simone Loi
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Cala Goloritzé
Cala Goloritzé
LA PERLA

Cala Goloritzé, la spiaggia più bella del mondo

Il mare sardo da cartolina ottiene giudizi entusiastici dagli esperti del settore che si riflettono nei tanti premi ottenuti dagli arenili dell’Isola
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il reportage

Benvenuti al museo Punta Molentis: incantevole, fragile, a pagamento

In pochi mesi un gigantesco incendio e il ciclone Harry hanno colpito duramente la perla di Villasimius. Poi il giro di vite, il ticket salato e le polemiche sulla stampa mondiale
Paolo Paolini
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Bagnaia vince ad Austin (foto AFP)
Bagnaia vince ad Austin (foto AFP)
Motogp

Bagnaia vince ad Austin, Marquez cade e si ritira

L'italiano della Ducati precede Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio
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A sinistra i danni della rapina alla Mondialpol di Sassari, a destra una delle auto incendiate nel Brindisino
A sinistra i danni della rapina alla Mondialpol di Sassari, a destra una delle auto incendiate nel Brindisino
allarme criminalità

Prima Sassari, ora Brindisi: rapinatori scatenati. Vigilantes e militari: «Vite a rischio, il Viminale adotti misure urgenti»

I sindacati dopo gli assalti: «Tutelare gli operatori della sicurezza prima che succeda il peggio»
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Università Luiss (foto da sito web ufficiale)
Università Luiss (foto da sito web ufficiale)
Speciale Università

Intelligenza artificiale, manager alla Luiss

Un nuovo corso di studi interamente dedicato alla formazione di esperti
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Rcs Academy (foto da sito web ufficiale)
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Speciale Università

Master, tante le proposte da nord a sud del Paese

Fra i corsi anche Diritto d’impresa e Gestione di beni culturali
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Immagine simbolo (foto Ansa)
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Speciale Università

Sanità, economia e tecnologia: un master per il lavoro e per crescere

Tante le opportunità formative post-laurea
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Università Bocconi (foto Ansa)
Università Bocconi (foto Ansa)
Speciale Università

Bocconi e Cattolica, eccellenza e merito

La maggior parte dei corsi è a numero chiuso, i test in vari periodi dell’anno
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Immagine simbolo (foto Ansa)
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Speciale Università

Sassari: alloggi e mensa, tutor per studenti e corsi post laurea

Ad Alghero eccellenza Architettura, e il nuovo corso di laurea triennale in Design
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(foto da google)
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Speciale Università

Oristano, piccola ma con grandi sbocchi

Per gli studenti un ventaglio di opportunità, anche all’estero
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(foto da Google)
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Speciale Università

Nuoro, corsi legati al territorio e nuovi infermieri

A Olbia si studia ingegneria navale
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(foto Ansa)
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Speciale Università

Test selettivi e didattica d’eccellenza nei Politecnici di Milano e Torino

Tante le opportunità a disposizione
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Gramsci (archivio L'Unione Sarda)
Gramsci (archivio L'Unione Sarda)
Speciale Università

«E, a parte tutto, evviva lo studio!»

Un racconto di fantasia ispirato a un fatto reale narrato dall'avvocato Dino Frau nel libro "Vita di Antonio Gramsci" (Laterza) di Peppino Fiori
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Studenti in aula (foto Ansa)
Studenti in aula (foto Ansa)
Speciale Università

Sostegno psicologico e lauree all’estero con un doppio titolo

Non solo studio, al Cus anche tanto sport
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Università di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Università di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Speciale Università

Cagliari, nuovi corsi e lezioni in inglese

Tutte le proposte a disposizione
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L'Università di Sassari (foto G. Marras)
L'Università di Sassari (foto G. Marras)
Speciale Università

Nuovi dipartimenti, a Sassari Ingegneria e Innovazione

Diventano così 12 le sezioni che raggruppano i 63 corsi di laurea dell’ateneo
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teatro lirico di cagliari

Giuseppe Verdi - episodio 2

Emozioni, dolori e speranze del compositore italiano
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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