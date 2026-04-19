Cambiare vita per migliorare la salute. Quando è il momento giusto per iniziare? I consigli del nutrizionista e ricercatore Pietro Senette:

«Non esiste un momento giusto, ma la scelta consapevole di ogni giorno Te lo dico subito: non arriva mai! Non esiste il lunedì perfetto, il mese ideale o la fase della vita senza stress. Aspettare “il momento giusto” è spesso solo un modo elegante per rimandare. Perché la verità è questa: la vita non si mette in pausa mentre tu decidi di prenderti cura di te. Ci saranno sempre impegni, stanchezza, giornate no, cene improvvise. Non è il momento giusto che crea il cambiamento. È il cambiamento che crea il momento giusto. E allora sai qual è il momento ideale? Quando smetti di cercare condizioni perfette e inizi da dove sei. Non serve rivoluzionare tutto in un giorno. Serve fare il primo passo possibile: bere più acqua, mangiare con più attenzione, dormire un po’ meglio, muoversi di più. Il cambiamento reale non nasce da un “inizio perfetto”, ma da una scelta ripetuta ogni giorno, anche quando non ne hai voglia. Rimandare ti tiene fermo. Iniziare, anche in modo imperfetto, ti mette già in movimento. Il momento giusto non si aspetta. Si crea».

© Riproduzione riservata