«Ti auguro una vita piena di gioia e di serenità, che in questo momento non ti possiamo dare. Ma sei stato tanto amato. Ti amo tanto». Sono le parole del messaggio che è stato scritto, a mano, verosimilmente dalla mamma del neonato che questa mattina, a Bergamo, è stato lasciato nella “Culla per la vita”.

La scoperta attorno alle 9.45 quando il sistema di «protezione» automatico della culla è entrato in funzione e subito sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Bergamo.

Il bambino, affidato alle cure dei medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha mangiato e non presenta problemi di salute.

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