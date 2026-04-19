Rissa ieri a Sorso davanti a un bar del paese. Lo scontro ha avuto come protagonisti un extracomunitario e alcune persone, al momento non identificate.

Potrebbe essere stata l’alterazione alcolica a provocare l’alterco che ha visto lo straniero riportare varie contusioni e una ferita ad una mano.

In un video diffuso sui social si vede l’uomo colpire una persona e venire a sua volta preso a calci dai presenti davanti all’esercizio commerciale.

Indagano i carabinieri della stazione di Sorso.

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