Grave incidente a Villacidro in località "Sa Spendula", fra un’auto e una moto da cross.

Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria con alla guida un quarantanovenne del posto, per cause in corso di accertamento si è scontrata con la moto guidata dal 31enne, anche lui residente a Villacidro.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'immediata attivazione dei soccorsi.

Mentre gli occupanti dell’auto sono rimasti fortunatamente illesi, le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per garantire la massima tempestività delle cure, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del giovane in codice rosso all’ospedale "Brotzu" di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato, gravissimo, in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Nel corso degli accertamenti sulla regolarità dei veicoli e dei conducenti, i militari hanno riscontrato diverse violazioni al codice alla strada. Alla luce delle irregolarità emerse, i militari hanno proceduto al sequestro di entrambi i mezzi e alla contestazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Informata anche l’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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