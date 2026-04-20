Una quarantenne di Cagliari è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu, dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 125 in territorio di Maracalagonis.

Stando a una prima ricostruzione si  è schiantata contro un palo con la sua auto sulla vecchia Orientale Sarda, vicino al Villaggio dei Gigli. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto, oltre al personale del 118 e all’elisoccorso, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.

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