Si schianta con l’auto contro un palo sulla 125: quarantenne in codice rossoVicino al Villaggio dei Gigli: sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto in ospedale
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Una quarantenne di Cagliari è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu, dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 125 in territorio di Maracalagonis.
Stando a una prima ricostruzione si è schiantata contro un palo con la sua auto sulla vecchia Orientale Sarda, vicino al Villaggio dei Gigli. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto, oltre al personale del 118 e all’elisoccorso, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.