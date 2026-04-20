Un operaio di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu dopo essere precipitato da un'altezza di circa 15 metri all’hotel regina Margherita, in pieno centro a Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il giovane, dipendente di una ditta specializzata, era impegnato in alcuni interventi di manutenzione sulla sommità dell'edificio. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal tetto della struttura.

I primi soccorsi sono stati prestati dall'equipaggio di un’ambulanza del 118: il ventenne è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato per i necessari accertamenti clinici. Ha riportato numerosi traumi ma fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita: la caduta sarebbe stata attutita da una pergola.

I rilievi sono stati effettuati, oltre che dai carabinieri, anche dagli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Spresal) dell’Asl di Cagliari.

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