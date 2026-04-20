Un esemplare di squalo mako nelle acque della Sardegna. È stato catturato, e subito lasciato andare, durante una battuta di pesca sportiva in barca nel mare davanti alla spiaggia di Porto Pino.

A raccontare l’avventura è Mirko Serra, guida di pesca sportiva e fondatore di Wild Sardinia Fishing: «È la terza volta che mi capita di trovarmi di fronte a questo tipo di squalo – spiega -, era lungo un metro e mezzo e ha preso la nostra esca a circa un miglio dalla costa».

L’esperienza è stata filmata in un video pubblicato sui social: «Siamo rimasti meravigliati di come questi pesci siano presenti nelle nostre acque costiere».

(Unioneonline/A.D)

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