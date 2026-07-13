Tonara, incidente in un centro sportivo: gravissima una tredicenneLa ragazzina era incosciente, è stata intubata e portata in elisoccorso al Brotzu
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Un gravissimo incidente è avvenuto in un centro sportivo a Tonara, intorno alle 15 di questo pomeriggio, lunedì 13 luglio.
Coinvolta una ragazzina di 13 anni che ha riportato un trauma cranico, la giovane è stata portata in elisoccorso al Brotzu di Cagliari, con assegnato in codice rosso.
Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente. A quanto si apprende, all’arrivo del personale sanitario, la tredicenne era incosciente. È stata intubata.
(Unioneonline)
Notizia in aggiornamento