Nozze da favola per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno scelto di dirsi sì al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, in una cerimonia officiata dall’amica di sempre Sara Daniele.

E se gli occhi erano puntati sugli sposi, alcuni dei momenti più intensi sono arrivati grazie a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che vibilmente emozionati hanno voluto rendere omaggio alla figlia e al suo compagno di vita con parole cariche di affetto e commozione.

Eros Ramazzotti, che ha accompagnato la figlia all’altare, poco prima della cerimonia ha scelto i social per condividere un messaggio denso di amore: «Auri e Goffo. In un'epoca allo sbando, con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde, dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati... è un miracolo». «Non cambiate mai – ha poi aggiunto – ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo», quindi la firma con un affettuoso "Papà".

E poi le emozionanti lettere, rotte dalle lacrime, delle due sorelle più piccole di Aurora, Sole e Celeste Trussardi, e quella di mamma Michelle Hunziker. La conduttrice si è rivolta direttamente ad Aurora, ripercorrendo il loro rapporto e ricordando quanto la figlia sia cresciuta affrontando una realtà familiare non certo semplice. «Auri, ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell'amore», ha ricordato Michelle, aggiungendo che «non deve essere stato semplice avere due genitori come noi». Con grande sincerità ha ammesso che, in alcuni momenti, è stata stata proprio Aurora a dimostrare una maturità sorprendente. «Oggi brilli. Sei bellissima – la conclusione – Sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa e una persona intelligente».

E da parte di Aurora la grande dimostrazione di affetto per la madre è arrivata dalla scelta dell’abito: un vestito firmato Armani e ispirato a quello scelto da Michelle Hunziker per le nozze con Eros Ramazzotti nel 1998.

Quindi la sorpresa della sposa per il marito: un EP uscito a mezzanotte e intitolato "Un giorno di festa", cinque brani scritti e interpretati da Aurora per raccontare la loro storia d'amore in un viaggio musicale attraverso gli anni trascorsi insieme a Goffredo Cerza.

(Unioneonline)

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