L’ondata di caldo entra nella sua fase più cruenta. A partire da domani, martedì 14 luglio, e per almeno quattro giorni, la Sardegna sarà una fornace con temperature massime oltre i 37 gradi ovunque e, in alcune zone, anche superiori ai 45.

La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo valida dalle 9 del mattino di domani sino alle 18 di venerdì 17 luglio.

Un anticiclone di origine subtropicale partito dal Nord Africa sta trasportando masse d’aria molto calde dal deserto algerino verso il Mediterraneo e verso l’Isola, un flusso di caldo che interesserà la Sardegna per almeno quattro giorni.

Nell’avviso della Protezione civile si legge che «almeno fino alla tarda serà di venerdì 17 luglio» sono previste temperature massime diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi, un po’ in tutta la Sardegna. Nelle zone interne le massime si attesteranno addirittura tra i 40 e i 43 gradi, con picchi anche superiori ai 45 nella valle di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano.

Cagliari, oggi bollino giallo nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, per domani e mercoledì diventa bollino arancione. Livello che, spiega il ministero, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili (anziani, bambini e neonati, donne in gravidanza, persone con malattie croniche, persone anche giovani che fanno esercizio fisico intenso, persone che assumono regolarmente famaci o che fanno uso di alcol e droghe, ma anche persone con ridotta mobilità o con disturbi psichici o neurologici).

(Unioneonline)

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