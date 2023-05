«È stata una vittoria importante per tutto il paese; questo è un momento storico, un momento in cui la gente ha apprezzato il nostro lavoro ed il nostro modo di fare campagna elettorale. Io e la mia squadra siamo contenti di poter guidare i palaesi per altri cinque anni».

Questo il commento a caldo diffuso da Franco Manna, appena rieletto sindaco di Palau. Una vittoria piuttosto netta la sua, che ha raccolto il 57,24% dei consensi contro il 42,76% dello sfidante, Fabrizio Calandruccio.

Nella lista di Manna risultano eletti i seguenti 8 consiglieri: Fabrizio Asole 307 voti (il più votato in assoluto), Fabrizio Aisoni 139, Luca Amodio 108, Dario Salvatore Campesi 95, Paola Esposito 79, Giulia Parisi 66, Antonio Francesco Loi 60, Maria Luisa Pasella 59. La minoranza consiliare sarà invece composta da Fabrizio Calandruccio (candidato sindaco non eletto), Davide Piredda 172 voti, Mario Tamponi 139, Luca Vittorio Fresu 121. Gli elettori aventi diritto al voto erano 3.597; di questi si è recato alle urne il 65,22%; le schede valide sono state il 97,40%, le nulle l’1,62%, bianche l’1%.

