Preparativi a pieno regime fin dalla mattina a Sassari per il concerto di Capodanno che, stanotte, avrà nei cantautori Renga e Nek le due star principali. La Commissione per l'ordine e la sicurezza sta effettuando in piazza d'Italia i controlli per garantire che tutte le rotelle del meccanismo congegnato per l'occasione funzionino a dovere. «Per la Safety & Security- dichiara Gian Stefano Murru, amministratore delegato di Insula Events, organizzatrice del concerto – ci saranno 80 persone, tra steward, addetti all'antincendio, al controllo e all'instradamento».

Imponente anche la presenza dei sanitari. «30 soccorritori che vigileranno a due a due sulla piazza, 15 medici, 6 ambulanze, una medicalizzata e un ospedale da campo». Proprio per far posto a quest'ultimo il settore due potrà far accedere “solo” 5500 persone rispetto alle 6mila del settore 1. «Tutto rimane invariato - spiega Murru - rispetto a quanto previsto. Ci saranno tre ingressi, da via Roma, Portici Crispo e via Carlo Alberto. Alle 18 l'apertura dei varchi».

Con una possibile sorpresa perché in quell'orario ci potrebbero essere Nek e Renga sul palco per il sound-check. «Vorremmo ribadire che il concerto è gratuito. Continuano a chiamarci per prenotare ma non ce n'è bisogno. La prenotazione era richiesta soltanto per le persone con disabilità e devo dire che, purtroppo, la pedana allestita per loro è già piena».

