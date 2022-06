Inizia ufficialmente il mandato di Pier Paolo Mulas alla guida del Comune di Torralba.

Il nuovo sindaco, vincitore con la lista Impegno Comune Torralba, delle ultime elezioni comunali, ha annunciato i nomi della sua squadra: vicesindaco sarà Valentina Manca che si occuperà anche di Turismo, Cultura e Bilancio.

A Francesca Coialbu sono stati assegnati i Servizi sociali Sport e Pubblica istruzione, mentre a Fabio Cosseddu Viabilità rurale, Ambiente e Risorse agricole.

Il capogruppo di maggioranza sarà Mirko Fancellu, mentre Giovanna Rassu, a capo della lista Uniti per Torralba, sarà quello di minoranza.

“Voglio ricordare – ha aggiunto il primo cittadino – che proseguirà il lavoro di squadra per Caterina Carta, Giampaolo Merella e Gianni Piras. Il loro contributo in termini di proposte e suggerimenti continuerà ad essere prezioso. Grazie ad Uniti per Torralba, che come noi avrà cuore il bene del paese e avremo sicuramente diverse occasioni per poter fare bene insieme.Un doveroso ringraziamento và poi a quanti ci hanno supportato in questi mesi manifestando la propria vicinanza ed affetto”.

La commissione elettorale sarà composta da Valentina Pintus, Luigi Fiori e Andrea Fiori (effettivi) e Francesca Coialbu, Antonio Fiori, Antonietta Rassu (supplenti).

