Due morti e almeno due feriti gravi: è il tragico bilancio di un incidente mortale avvenuto questa mattina poco dopo mezzogiorno sulla Sp 2, in territorio di Uta, all’altezza dell’agriturismo Su Niu, al chilometro 18.

Le vittime sono due ragazzi, che viaggiavano sulla stessa auto, andata a schiantarsi frontalmente con un altro veicolo.

Una donna che si trovava sull’altro mezzo è stata trasportata al Brotzu con l’elisoccorso. E sono preoccupanti anche le condizioni di un adulto e di un bambino che erano a bordo con lei.

Sul posto sono intervenute varie ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

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