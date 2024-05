Musica e promozione del territorio si sposano venerdì 25 maggio a Sennori: nella terrazza naturale dell’ex cava di tufo, affacciata sul Golfo dell’Asinara, dalle ore 17 alle 23 si terrà la serata-evento “Jetlag Open Air”, musica elettronica all’aperto con i migliori dj locali, organizzata da Jetlag in collaborazione con la Pro Loco di Sennori e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Obiettivo della serata non è solo fare musica e far divertire giovani e meno giovani: con l’evento si vuole promuovere il territorio, valorizzando i siti naturali, proponendoli anche come luoghi per accogliere la cultura e gli spettacoli. Gli organizzatori hanno prestato particolare attenzione all’allestimento nell’ex cava: gli spettatori che acquisteranno il ticket per la serata saranno accolti da una scenografia con giochi di luce, e una riproduzione fisica di un aereo sarà posizionata al centro del sito, dove si alterneranno gli artisti che si esibiranno. Saranno presenti anche punti di ristoro e bar, e l’intero evento sarà ripreso e riprodotto sui canali ufficiali Jetlag con la diretta social durante il tramonto. A esibirsi saranno gli artisti Fois (Dj set), Federico Bonetti (Dj + percussioni live), Musta e GBass (Dj set in vinile e bassista live). Il Comune ha sposato il progetto: «Il sito dell’ex Cava è un anfiteatro naturale che si presta a ospitare questo tipo di eventi», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «L’appuntamento con Jetlag Open Air si rivolge a un ampio pubblico, non solo ai giovani, e gli organizzatori insieme con la Pro Loco hanno messo a punto ogni minimo dettaglio con la massima attenzione per garantire la sicurezza di un evento che porterà a Sennori molte persone».

