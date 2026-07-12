tragedia al mare
12 luglio 2026 alle 16:26aggiornato il 12 luglio 2026 alle 16:27
Tortolì, dramma a Orrì: donna muore annegataHa accusato un malore mentre faceva il bagno: inutili i soccorsi di bagnini, volontari e poi sanitari del 118
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Non ce l'ha fatta la donna che ha accusato un malore mentre faceva il bagno a Orrì, sul litorale di Tortolì. È morta annegata.
Quando i soccorritori, bagnìni e volontari, l'hanno recuperata era priva di sensi. Inutili i soccorsi del personale del 118.
Sul posto (presenti i carabinieri della stazione di Tortolì e del nucleo radiomobile) è atteso il magistrato di turno alla Procura di Lanusei.
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