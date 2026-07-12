Non ce l'ha fatta la donna che ha accusato un malore mentre faceva il bagno a Orrì, sul litorale di Tortolì. È morta annegata.

Quando i soccorritori, bagnìni e volontari, l'hanno recuperata era priva di sensi. Inutili i soccorsi del personale del 118.

Sul posto (presenti i carabinieri della stazione di Tortolì e del nucleo radiomobile) è atteso il magistrato di turno alla Procura di Lanusei.

© Riproduzione riservata