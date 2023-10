Al Santissima Annunziata di Sassari sono terminate le operazioni di ristrutturazione nel reparto di Traumatologia e Ortopedia dell’Aou, diretto da Francesco Cudoni. Gli spazi, rinnovati, ora vantano quattro camere di degenza con quattro letti, alle quali si aggiungono altre due camere con due letti, tutte con bagno riservato per i pazienti. E poi ancora, altri 11 locali per la medicazione, un deposito, una sala ristoro e i bagni per il personale.

Ieri si sono concluse le operazioni di trasferimento dei pazienti, dall'ala ovest all'ala est del sesto piano, quella completamente ristrutturata, una situazione che ha notevolmente migliorato l'ambiente di cura e l'efficienza operativa. Questa mattina l'apertura ufficiale del reparto, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, del rettore di Sassari, Gavino Mariotti, e dell'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, che ha fatto visita ai degenti ricoverati. «Oggi restituiamo ai cittadini, non solo di Sassari, ma di tutta la Sardegna, una struttura rinnovata e più efficiente, in un reparto - afferma Doria - che è un punto di riferimento per tutta l'Isola. L'ammodernamento del reparto del Santissima Annunziata è coerente con una politica che mira alla realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri, ma che ritiene indispensabile continuare a investire sugli ospedali esistenti per poter garantire al meglio l'assistenza e le cure».

«L'apertura del rinnovato reparto di Traumatologia e Ortopedia - aggiunge il direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano - è una testimonianza dell'impegno costante della nostra azienda per offrire cure di qualità e servizi all'avanguardia ai pazienti. Il nostro obiettivo è, infatti, migliorare anche la qualità della logistica e incrementare ulteriormente la qualità assistenziale offerta dalle strutture aziendali». Il reparto di Traumatologia e Ortopedia dell'Aou di Sassari è da tempo riconosciuto come una delle strutture di riferimento in Sardegna per la traumatologia complessa. È anche l'unico reparto di un ospedale pubblico in Sardegna a realizzare interventi di protesica di anca e ginocchio con tecnica robotica, implementata con successo anche nella Clinica ortopedica per la chirurgia del ginocchio.

