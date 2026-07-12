Travolto da un’auto sulla Provinciale, in territorio di Monastir: l’investitore si è dato alla fuga ma, grazie alle testimonianze, i carabinieri sono sulle sue tracce.

È ricoverato al Santissima Trinità, con contusioni e sospette fratture, un ciclista di vent’anni che questa mattina è stato scaraventato a terra da un automobilista alla guida di una Clio che non si è fermato per prestare soccorso.

A raccontare l’episodio è il presidente del consiglio comunale di Quartu, Tonio Pani: «Eravamo in tre: io un po’ più avanti, il ragazzo dietro e appresso a lui suo nonno. Pedaliamo sempre incolonnati, sul bordo della strada». Arrivati all’altezza della svolta per Cagliari «questo tizio in auto ha girato all’improvviso è l’ha buttato a terra. Poi ha accelerato per scappare. Secondo altri testimoni sembra quasi che l’abbia fatto apposta».

Ma la fuga dell’automobilista pirata potrebbe durare poco: «Il ragazzo investito è riuscito a prendere le prime lettere del numero di targa e ha individuato il modello dell’auto», prosegue Pani, «è tutto in mano ai carabinieri».

La paura è stata tanta: «Ma per fortuna», conclude il presidente del Consiglio comunale di via Eligio Porcu, «il casco ha fatto il suo dovere. Ma il gesto è stato vigliacco. Meglio che il responsabile si presenti spontaneamente alle forze dell’ordine».

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