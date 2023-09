Al via al teatro Astra di Sassari la seconda edizione di “Plays!”: festival di fine estate organizzato dalla compagnia “La botte e il cilindro” che unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri scientifici e culturali.

Sabato 16 settembre alle ore 18 si parte con “Il grande ma. il bambino di tutti i colori” portato in scena dalla compagnia La casa di creta di Catania. Testo e regia di Antonella Caldarella, musiche di Steve Cable, scene di Tiziana Rapisarda. Sul palco Antonella Caldarella e Steve Cable. Una storia originale, in cui la diversità viene raccontata in maniera semplice e leggera attraverso la comicità e la poesia del clown.

Confermata la collaborazione internazionale con il gruppo di Siviglia Danza Mobile, il collettivo che applica un metodo di accoglienza, formazione e professionalizzazione di persone portatrici di disabilità.

Gli altri spettacoli: "Il piccolo principe” (domenica 24 settembre) della compagnia di Cagliari Theandric, “Il re dei pavoni” (domenica 8 ottobre) un lavoro tratto dalle fiabe italiane di Italo Calvino della compagnia livornese Pilar Ternera. Due spettacoli (tutti alle 20.30) sono dedicati invece ad un pubblico eterogeneo di giovani oltre i 14 anni e adulti: “Traverseée Traversata” della compagnia torinese Il Mutamento che oltre alla recita al teatro Astra del 5 ottobre, propone una replica venerdì 6 alle 20.30 presso le StanzeBottega K di Ossi.

