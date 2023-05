«Partiamo col desiderio di poter cambiare qualcosa. Sobrietà, rispetto, ascolto della cittadinanza, condivisione non scontro; ci candidiamo per dare risposte alle esigenze delle persone e della comunità».

Con queste parole Fabrizio Calandruccio, 46 anni, geometra, ha salutato ieri sera gli elettori al cineteatro di Montiggia. Alla testa della lista Palau Avanti (12 candidati di cui 3 donne), si propone sindaco ai palaesi già per un doppio mandato, fino al 2033, con un programma decennale, “di lungo periodo”.

Nel corso dell’intervento non sono mancate le critiche all’amministrazione uscente del sindaco Manna anche se la parte più consistente dell’incontro ha riguardato il programma. Promette interventi ecosostenibili in tutto il territorio volti alla salvaguardia e alla gestione dell’ambiente e del verde.

Grande attenzione sul turismo, voce primaria economico-occupazionale del paese puntando ad un allungamento della stagione valorizzando quello esperenziale. Promette l’incremento del trasporto pubblico urbano ed extraurbano almeno per sei mesi l’anno con una riqualificazione del parcheggio dell’area ex campo sportivo ora ritenuto una barriera tra il paese e il mare.

Si metterà mano al PUC mentre, per quanto riguarda la portualità turistica, sarà aperto un tavolo di confronto pubblico-privato.

Attenzione particolare ci sarà, da parte di Palau Avanti, nell’ambito sociale, con la riduzione dei costi dei servizi per i bambini, della Tari, politiche per anziani, giovani e famiglie, e la realizzazione di abitazioni in edilizia convenzionata.

© Riproduzione riservata