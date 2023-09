Scene da film d'azione nel centro storico di Sassari. «Abbiamo visto – raccontano i residenti – i carabinieri fermare degli extracomunitari in via San Donato». Intorno alle 17.15 il blitz degli uomini dell'Arma a Sassari Vecchia contro tre nigeriani bloccati perché in possesso di droga.

Uno è stato ammanettato con l'ausilio di diversi agenti mentre tentava di opporre resistenza. «Un altro è fuggito – riferiscono ulteriori abitanti – verso Largo Monache Cappuccine ma i carabinieri l'hanno chiuso nel vicolo».

Una sorta di manovra a tenaglia compiuta da agenti in borghese e in divisa a carico degli spacciatori, uno dei quali è stato trovato in possesso di 43 dosi presumibilmente di eroina e cocaina. Quando i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione, si sono spogliati completamente.

I tre sono stati portati poi via a bordo delle vetture d'ordinanza verso il comando dei militari che, in questo periodo, stanno attuando un servizio rinforzato.

«L'importante – commentano i residenti – è che abbiano fatto sentire la loro presenza».

© Riproduzione riservata