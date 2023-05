È Antonio Addis il nuovo sindaco di Budoni. Il 36enne consulente immobiliare, a capo della lista Dialogo civico, ha prevalso sull’avversaria Giovanna Sulas, medico di base in paese.

Sono stati 3803, sui 4849 aventi diritto al voto, i budonesi che si sono recati alle urne nelle due giornate di voto, terminate oggi alle 15 con un’affluenza alle urne che si è attestata intorno al 78 per cento. Un risultato che parla di una Budoni ansiosa di dire la sua su chi dovrà amministrare il paese nei prossimi cinque anni e che si traduce nel riconoscimento da parte dei cittadini del lavoro svolto dall’amministrazione guidata da Giuseppe Porcheddu nelle ultime due legislature.

Addis è infatti il successore naturale del sindaco uscente, non ricandidabile dopo due mandati consecutivi, con il quale ha percorso gli ultimi 10 anni di cammino all’interno del palazzo comunale, rivestendo la carica di vicesindaco e di Assessore al Turismo.

Da domani Addis tornerà a lavoro per portare avanti i progetti già avviati dalla maggioranza uscente. In nome della fiducia ottenuta dai suoi elettori la dottoressa Giovanna Sulas promette di sedere tra i banchi dell’opposizione con fare propositivo. «Prendiamo atto del voto, rispettosi della volontà popolare e auguriamo un buon lavoro al sindaco e a tutti i consiglieri. Noi come minoranza consiliare saremo presenti con un’azione vigile e propositiva».

© Riproduzione riservata