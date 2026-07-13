Il dramma
13 luglio 2026 alle 10:42aggiornato il 13 luglio 2026 alle 10:57
Tragedia a Platamona, annega davanti alla figliaLa vittima aveva 78 anni. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo
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Un uomo di 78 anni, residente a Ossi, è annegato questa mattina al Lido di Platamona, era al mare con la figlia che ha dato l'allarme.
La Centrale 118 di Sassari ha Inviato sul posto l'ambulanza di base di Platamona e l'elisoccorso di Alghero.
Il medico dell'elisoccorso ha provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato niente da fare e ne ha constatato il decesso.
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