Un uomo di 78 anni, residente a Ossi, è annegato questa mattina al Lido di Platamona, era al mare con la figlia che ha dato l'allarme.

La Centrale 118 di Sassari ha Inviato sul posto l'ambulanza di base di Platamona e l'elisoccorso di Alghero.

Il medico dell'elisoccorso ha provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato niente da fare e ne ha constatato il decesso.

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