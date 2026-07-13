Dalla estensione del divieto di telemarketing selvaggio al settore delle tlc al ravvedimento speciale per i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027.

Un disegno di legge presentato dalla Lega in Senato rilancia alcune misure presentate come emendamenti durante l'esame di decreti legge ma che non avevano trovato la strada dell’approvazione. Nel Ddl in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori, a prima firma del presidente della commissione Finanze, Massimo Garavaglia, e del capogruppo a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, trovano spazio ad esempio le misure che erano state introdotte nell'ultimo Dl carburanti a Palazzo Madama ma stralciate alla Camera per problemi di omogeneità di materia: l’estensione del divieto di 'telemarketing selvaggio' dai settori di energia elettrica e gas ai servizi di tlc, la proroga al 30 novembre 2027 della possibilità per le cooperative di concedere finanziamenti ai propri soci senza obbligo di iscriversi all'Albo degli intermediari finanziari, misure in materia di crediti di imposta per le minoranze linguistiche storiche e in materia di fertilizzanti, relativa alla mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico.

(Unioneonline/E.Fr.)

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