Con l’arrivo dell’estate, i social media e le riviste si riempiono di slogan come “perdi 5 kg in una settimana!”, “il trucco per la pancia piatta in 3 giorni” etc.

È il classico ritorno del “terrore da prova costume”, un fenomeno ciclico che alimenta ansie, illusioni e purtroppo errori nutrizionali anche gravi. Ma cosa si nasconde dietro queste “diete fake”?

In breve, si tratta di regimi alimentari sbilanciati, privi di fondamento scientifico e spesso promossi da personaggi non qualificati. Nella realtà spesso sono causa di perdita di liquidi e massa muscolare, ma non di grasso.

Pur comprendendo la pressione estetica legata all’estate che ha trasformato il corpo in un oggetto da esibire, è mio dovere ricordare quanto la salute non sia “stagionale”.

Migliorare la propria composizione corporea prima dell’estate (o in qualsiasi momento dell’anno), è possibile ma richiede la strategia giusta: porsi obiettivi realistici, personalizzati e non dettati dalla moda e rivolgersi a professionisti della nutrizione.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

