L’estate è iniziata e in Sardegna, come ogni anno, arrivano i vip del mondo dello spettacolo, pronti a godersi lo splendido mare dell’Isola.

Tra le prime superstar a scegliere la Sardegna come meta di vacanza c’è Paris Hilton, che in questi giorni ha veleggiato in yacht davanti alle coste isolane assieme al marito Carter Reum e ai due figlioletti.

Un’esperienza che l’ha lasciata entusiasta, a giudicare dalle storie postate su Instagram dall’attrice, cantante, imprenditrice e stella dei reality show Usa.

Immagini che mostrano scorci del mare cristallino e delle splendide calette dell’Isola accompagnati da messaggi di vera ammirazione: «No complaints here» (ovvero: “Niente di cui lamentarsi qui”) e «The most beautiful days of summer» (“I giorni più belli dell’estate”).

Foto e video che sono anche un grande spot per la Sardegna, visto che solo su Instagram Paris ha quasi 30 milioni di follower.

