Tragedia al Poetto nella mattinata di oggi: una motovedetta della Capitaneria di porto di Cagliari è intervenuta per il recupero del corpo senza vita di una donna sulla settantina avvistata in mare, a circa 70 metri dalla spiaggia dalla riva, alla sesta fermata, all’altezza più o meno della Torre Spagnola. A notare il corpo sono stati alcuni bagnanti che hanno fermato una pattuglia della polizia locale, che a sua volta ha contattato la capitaneria.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima né le cause del decesso. Il corpo della donna è stato portato in Capitaneria in attesa dell’arrivo del medico legale.

Dopo pochi minuti sono scattate le ricerche – ancora in corso – di un altro disperso in mare a Cala Regina. La segnalazione alla Capitaneria di Porto da parte di un turista tedesco è arrivata alle 9.10. Si tratterebbe di un uomo, ma ancora non si conoscono le generalità.

Notizia in aggiornamento

