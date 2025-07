Grave incidente sulla 131 dir nel territorio di Selargius, al chilometro 5,2 appena dopo l’uscita da Cagliari. Si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto: l'uomo alla guida di quest’ultimo mezzo è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso, le sue condizioni sono gravi.

La moto in fiamme coi vigili del fuoco

Il centauro – di 40 anni – ha riportato un trauma molto serio al bacino, dopo un volo di diversi metri. La moto su cui viaggiava ha preso fuoco, con le fiamme che sono state spente evitando che si propagassero alle sterpaglie vicine.

L'auto e la moto coinvolte nell'incidente sulla 131 dir

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per accertare la dinamica dell'incidente. È arrivato anche l’elisoccorso, che però non è riuscito ad atterrare e non è quindi potuto intervenire. Inevitabili le forti ripercussioni sul traffico, che riguardano anche l’Asse mediano.

