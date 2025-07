Le morti per il caldo, parla il presidente e fondatore della società italiana di medicina ambientale Alessandro Miani: «Massima attenzione, le alte temperature possono essere letali. Per questo è necessario proteggersi nelle ore più calde e prestare attenzione alle sudorazioni improvvise che potrebbero essere un campanello d'allarme».

I consigli dell’esperto: «Bere almeno tre litri d’acqua al giorno per evitare la disidratazione, quando si avverte un senso di malessere cercare subito uno spazio interno dotato di aria condizionata per avere refrigerio, se possibile non uscire di casa tra le 11 e le 18».

Nel video l’intervista ad Alessandro Miani.

