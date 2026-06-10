Tre ministri a Cagliari: Tajani per il congresso di FI, Schillaci e Ciriani al convegno di FdISabato mattina alla Fiera è previsto l’intervento del vicepremier
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Tre ministri a Cagliari nel fine settimana. Sabato mattina alla Fiera è previsto l’intervento del vicepremier Antonio Tajani al primo congresso regionale di Forza Italia.
Sempre in mattinata, ma all’Hotel Regina Margherita, il ministro della Sanità Orazio Schillaci parteciperà a “Spazio salute”, convegno organizzato da Fratelli d’Italia che prenderà il via venerdì 12.
Proprio venerdì interverranno anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la responsabile FdI Segreteria politica e adesioni Arianna Meloni, il deputato e responsabile dipartimento Organizzazione Giovanni Donzelli, il capogruppo al Senato Lucio Malan.