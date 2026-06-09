Dopo una campagna elettorale incandescente, a causa dei tanti volantini anonimi contro i candidati e la realizzazione di immagini con l'intelligenza artificiale che hanno fatto il giro di tante chat, a Simaxis il clima è ancora molto caldo.

Il neo sindaco Ignazio Addari festeggia e promette subito impegno: «Da questo momento finiscono le parole e inizia il lavoro. È il tempo dell’ascolto e delle azioni concrete. Insieme andremo a riaccendere le luci là dove per troppo tempo sono rimaste spente, a restituire fiducia a chi l’ha perduta, entusiasmo a chi si è allontanato e speranza a chi attendeva un futuro migliore».

Ma c'è chi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Si tratta di Giacomo Obinu, ormai ex sindaco, che non è riuscito a conquistare la fascia tricolore per la terza volta. Ma, a suo dire, la colpa non è sua, bensì di chi si è candidato per "rubargli" le preferenze.

«Mi riferisco a Marco Mottura, il mio ex vice sindaco, che, come ha detto più volte a tanti cittadini, si è candidato per mandare via me - racconta Obinu - Conti alla mano, infatti, avrei vinto io. I risultati vanno saputi leggere. Nella sua lista, oltretutto, erano presenti persone che hanno sempre votato il sottoscritto. L'obiettivo della lista era quello di rompermi le scatole e ci sono riusciti».

Ma non solo. C'è chi si chiede come mai la lista di Mottura, lunedì sera, abbia festeggiato la vittoria di Addari, con tanto di foto pubblicata sui social: «Anziché essere tristi e dispiaciuti, hanno festeggiato la mia sconfitta e la vittoria di chi, sei anni fa, ero riuscito, assieme a Mottura, a mandare a casa».

Obinu è un fiume in piena: «Chi ha vinto ora si troverà nelle casse del Comune tantissimi finanziamenti recuperati dalla mia amministrazione. E nessun debito, come invece ho trovato io dieci anni fa quando era presente Addari. Ho consegnato un paese pulito, lindo e in ordine». Marco Mottura respinge però tutte le accuse: «Non mi sono candidato per portare via voti al sindaco uscente, ma per portare una ventata di novità. Queste sono accuse che non accetto. È vero, se fossi stato candidato assieme al sindaco uscente, Addari forse non avrebbe vinto. Ma non sono stato io ad abbandonare il Comune tempo fa. La delega da vicesindaco mi è stata tolta da Obinu quando ho fatto notare alcune cose che non andavano».

Nei banchi della maggioranza si siederanno Anna Maria Massidda, Francesca Loddo Patrizia Sini, Renzo Peddis, Sebastiano Mereu, Daniela Piras, Nicola Serusi e Alberto Tiddia. Sui banchi dell'opposizione invece, Giacomo Obinu, Chiara Atzori e Matteo Olia. Per la lista “Attivamente”, solo Marco Mottura, l'altro candidato sindaco.

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