Il rieletto sindaco Matteo Manca non perde tempo. Ha già fissato per lunedì 15 giugno alle 18 la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale che aprirà ufficialmente il mandato amministrativo 2026-2031 per il centro del Guilcier.

Sulla composizione della nuova Giunta il primo cittadino non si sbilancia: «Comunicherò i nomi direttamente in aula, ma ho già le idee abbastanza chiare», spiega Manca, al suo secondo mandato.

La maggioranza di “Vivere Norbello 2026” porterà in aula otto consiglieri: Fabio Cau, Alice Casula, Simona Mele, Erika Berruti, Monica Gallisai, Danilo Mele, Loris Meloni e Davide Onida. La minoranza di “Futura Norbello” sarà rappresentata dalla candidata sindaca Daniela Meloni insieme a Lello Medde, Gianfranca Meloni e Antonio Pinna.

La seduta di insediamento si aprirà con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri, passaggio necessario per la piena operatività dell’assemblea. Subito dopo il sindaco presterà giuramento davanti al Consiglio, atto che segna l’avvio formale del mandato.

Il terzo passaggio sarà la presa d’atto della comunicazione sui componenti della nuova Giunta e sul nome del vicesindaco, scelti dal primo cittadino. L’aula sarà poi chiamata a nominare la Commissione Elettorale Comunale e la Commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di giudice popolare. A chiudere i lavori le comunicazioni del sindaco.

Con la prima convocazione delle parte dunque la macchina amministrativa che guiderà Norbello per i prossimi cinque anni.

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