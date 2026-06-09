Lunedì sera la proclamazione e un lungo abbraccio con il figlio Federico, fiero del suo papà. Tra lacrime ed emozioni. Questa mattina, invece, era già in Comune alle 8. Così ha iniziato il suo mandato il neo sindaco di San Vero Milis, Giuseppe Vacca, eletto con 1159 voti.

«Sapevamo che i cittadini volevano cambiare, ma non così tanto - racconta Vacca - Non ci aspettavamo di raggiungere tutti questi numeri. È stata una grande soddisfazione». Giuseppe Vacca oggi ha incontrato i dipendenti del Municipio, il segretario comunale Sandro Murana e la responsabile della ditta che gestirà i parcheggi a pagamento lungo la costa e i servizi igienici.

«Già domani nominerò tutti gli assessori - ha detto Vacca - Non c'è tempo da perdere. Bisogna subito mettersi al lavoro, l'estate è alle porte e bisogna affrontare tantissime problematiche. La prima è legata alla rete idrica delle borgate, visto che i guasti sono all'ordine del giorno. Oggi l'ennesimo. Cercheremo di capire come intervenire in maniera definitiva. Noi stiamo entrando quando tutto per l'estate è stato già tutto pianificato, ma è anche vero che qualcosa può essere modificato».

Puntuale poco fa, sul sito del Comune, l'avviso del disservizio: «Si informa la cittadinanza che, a causa di un improvviso abbassamento del livello dell’acqua nelle vasche di Capo Mannu, potrebbero verificarsi temporanei disservizi o riduzioni della pressione nell’erogazione del servizio idrico alle utenze delle borgate marine - si legge - I tecnici sono già al lavoro per individuare l’origine del guasto e ripristinare la piena funzionalità del sistema nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e ringraziamo i cittadini per la comprensione». Per il nuovo sindaco un inizio con subito problemi.

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