Ieri la festa fino a tarda sera, stamattina invece saluterà tutti i dipendenti comunali. Antonello Figus, nuovo sindaco di Santa Giusta, sta vivendo i primi momenti con la fascia tricolore che si rimette a distanza di sei anni. Ci tiene subito a ringraziare i cittadini: «Per la fiducia che hanno dato al gruppo di persone che ha scelto di dedicare il proprio impegno a favore della nostra comunità. È stata una campagna elettorale impegnativa ma corretta e leale da parte di tutti i candidati in campo con le due liste, i cittadini hanno potuto così scegliere i propri amministratori senza distrazioni o pressioni».

«La nostra comunità - continua Figus - avrà così a disposizione per il governo della propria cittadina un gruppo di persone che all'interno e all'esterno del consiglio comunale lavorerà intensamente unito come in campagna elettorale per attuare programmi e proposte. Il mio compito sarà di guidarli in questo percorso mettendo a disposizione la mia esperienza, la mia passione e la determinazione necessari per raggiungere traguardi di benessere diffuso nella comunità».

«Siamo consapevoli – prosegue Figus – delle difficoltà e dell'impegno che dovremo garantire per tutto ciò, ma anche consapevoli della nostra voglia di far bene e meritare la fiducia che ci avete dimostrato". Alla lista di Figus andranno otto seggi. Siederanno in maggioranza Matteo Garau, il più votato con 281 voti, Gabriella Caria, Nicola Delogu, Sandro Manca, Raimondo Cadoni, Giorgio Mele, Anna Lisa Garau e Francesco Mura. Quattro i seggi assegnati alla minoranza. Uno sarà occupato dall'ormai ex sindaco candidato Andrea Casu, poi da Rita Corrias, Pierpaolo Erbì e Federico Salaris. Anche Casu, sportivamente, ha voluto fare gli auguri ai nuovi eletti. Ha affidato le sue parole alla pagina Facebook: "Grazie di cuore a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e accordato la loro fiducia. Il risultato elettorale ci affida il ruolo di minoranza, che svolgeremo con responsabilità, impegno e spirito costruttivo, sempre nell’interesse della nostra comunità. Continueremo a essere presenti, propositivi e vicini ai cittadini. Grazie a tutti».

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