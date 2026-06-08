Bis di Francesca Fadda eletta per la seconda volta consecutiva sindaca di Maracalagonis. Non succede a se stessa ma al Commissario straordinario, subentrato all'inizio di aprile dopo lo scioglimento del Consiglio a seguito della bocciatura del bilancio a marzo scorso.

Fadda in ogni caso si riprende il suo posto e si conferma alla carica di sindaca per la nuova consiliatura. La lista “Vivere Maracalagonis” ha centrato il successo ottenendo 2381 voti, contro i 1861 della lista avversaria capeggiata da Luigi Orrù. Con la stessa Fadda, sindaca neo eletta, vanno in maggioranza i consiglieri Maria Paola Corona con 377, Francesco Pinna con 283, Salvatore Angioni con, 229, Elio Ghironi con 223, Maria Maddalena Serra con 221, Giampaolo Frau con 199, Tomasina Farris con 157, Antonio Fadda con 161, Mario Angioni con 154, Simona Melis con 146 e Antonina Usala con 146 voti.

La lista “Maracalagonis guarda avanti”, con candidato a sindaco l’agronomo Luigi Orrù ha ottenuto 1861 voti. In Consiglio con Orrù, vanno all’opposizione Marco Cantini con 332 voti, Francesca Corona (nota Chicca), con 267 preferenze, Saverio Pinna (264) e Ennio Fogli con 257 voti.

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