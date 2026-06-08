Dalla minoranza alla fascia tricolore. Lucio Melis è il nuovo sindaco di Usellus, 651 residenti, piccolo centro ai piedi del monte Arci, nell'Alta Marmilla e a 35 chilometri da Oristano. Il consigliere comunale candidato con la lista civica “Progetto in Comune Usellus Escovedu”, ha vinto la sfida contro Andrea Ecca, ormai ex vice sindaco, 60 anni, dipendente dell'Agenzia Forestas: era sostenuto dalla lista civica “Usellus ed Escovedu insieme”.

Il neo sindaco Melis, 66 anni, con alle spalle studi di giurisprudenza e vicesindaco dal 2015 al 2020, ha ottenuto il 59,02% per cento dei voti, Ecca si è fermato al 40,98 per cento. I cittadini hanno scelto quindi di cambiare rotta.

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