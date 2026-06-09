«Sconfitti? Non direi. Abbiamo costruito una civica ripartendo dalla qualità delle persone, senza padrini e connotazioni politiche. Una sfida ambiziosa, difficile, e siamo al 24 per cento, non è che gli altri candidati abbiano stravinto. Ma la partita vera a Tempio è adesso, apertissima, e noi siamo in gioco».

Andrea Biancareddu (tre volte assessore regionale, diversi mandati come sindaco e amministratore comunale) si mette al centro della scena in vista del secondo turno delle elezioni comunali di Tempio. Dice il candidato (rimasto fuori dal ballottaggio) di UniAmo Tempio: «Siamo l’ago della bilancia, siamo un giocatore fondamentale di questa partita. Non dico altro perché, io e la mia squadra, dobbiamo decidere se e con chi chiudere l’apparentamento. La parola d’ordine è unità, se decidiamo di restare fuori lo facciamo tutti insieme, se ci apparentiamo lo facciamo uniti. Non ci sarà frammentazione e scelte individuali».

Biancareddu ha confermato che sono in corso valutazioni, anche di tipo legale, per una eventuale richiesta di riconteggio dei voti, quasi 200 schede sono state annullate con decisioni contestate dai rappresentanti di lista.

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