Emanuele Pes è stato rieletto sindaco dopo aver superato il quorum già dalla giornata di ieri dato che è andato ad incrementare la percentuale di votanti finale che è arrivata al 69,97 per cento.

Con un totale di 615 votanti su 879 elettori Pes avrà tutti i consiglieri candidati al suo fianco. Nei prossimi giorni saranno nominati i tre assessori di cui è certa la presenza di una donna.

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