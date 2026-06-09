Sono 147 i nuovi sindaci sardi eletti, circa il 40% del totale dell'Isola (377), nella tornata delle amministrative che si è conclusa ieri con il via allo spoglio delle schede, andato avanti - in alcuni casi - sino alle prime ore di oggi.

E a spoglio terminato l'unico ballottaggio dei cinque possibili dei centri sopra i 15mila abitanti o capoluoghi di Provincia è quello di Tempio Pausania, dove l'alta partecipazione al voto (68%) e i quattro candidati in corsa hanno creato le condizioni per il doppio turno che si svolgerà il 21 e 22 giungo prossimi tra l'uscente Gianni Addis (32,8%) e l'outsider civica Gianna Masu (24,89%).

Nell'Isola ha votato il 61,6% degli aventi diritto contro il 59,6% registrato alle precedenti consultazioni. Per 62 candidati in piccoli centri è bastato il raggiungimento del quorum per brindare alla vittoria, negli altri molte le riconferme, come quella del sindaco di Ottana (Nuoro), al centro di un'inchiesta per tentata concussione, per cui proprio ieri gli è stata confermata la misura degli arresti domiciliari. Solo 25 le donne che indosseranno la fascia tricolore.

QUARTU – Nei tre principali centri dell'Isola con più di 15mila abitanti chiamati al voto (Quartu Sant'Elena, Porto Torres e Sestu) i nuovi primi cittadini hanno conquistato la fascia con alte percentuali. È il caso di Quartu, terza città della Sardegna, dove Graziano Milia si prepara alla sua quarta volta da sindaco forte del 60,8% dei consensi: con una larga coalizione di campo progressista e M5s, ma senza simboli di partito, ha battuto lo sfidante del centrodestra Marco Porcu che si è fermato al 35,1%, mentre l'outsider Roberto Matta al 4%.

SESTU – A Sestu sbanca Michele Cossa, volto noto della politica regionale con i Riformatori nel centrodestra, che raccoglie l'eredità della predecessora contro la candidata del polo progressista Michela Mura. Cossa trionfa con il 54%, mentre Mura si è fermata al 36%. Gli altri due sfidanti sono arrivati poco sopra il 4%.

PORTO TORRES – Centrosinistra avanti a Porto Torres, poco meno di 21mila abitanti nell'area metropolitana di Sassari, che riconferma col 62,7% Massimo Mulas, mentre la sfidante del Polo civico identitario, Sara Dettori, si è fermata al 26,83%.

Ai nuovi eletti anche gli auguri della presidente della Regione Alessandra Todde: «Sono sicura che svolgerete questo compito con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione costante ai bisogni dei cittadini».

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