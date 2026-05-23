Tecnologia, libertà e futuro dell'Europa: Claudio Cerasa con “L’Antidoto” a L’Unione Sarda

Il rapporto tra informazione e realtà, il ruolo della tecnologia, la crisi delle narrazioni tradizionali, il futuro dell’Europa, il cambiamento climatico, la libertà individuale e collettiva e il rischio di una società sempre più dominata da visioni pessimistiche e catastrofiche.

Sono solo alcuni dei temi che attraversano oggi il dibattito pubblico e che sono stati sviscerati nel corso dell'incontro con Claudio Cerasa che si è tenuto questo pomeriggio nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari. Un appuntamento dedicato alle idee, al confronto e a una riflessione sul presente e sul futuro attraverso il racconto di uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo. Il direttore del quotidiano Il Foglio ha presentato il suo nuovo libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” edito da Mondadori.

L’appuntamento, organizzato da Isolarte in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, con il sostegno della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna, ha dato al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico nazionale. Ad intervistare l’autore Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del Gruppo L’Unione Sarda.