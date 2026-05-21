La Cina protagonista alla grande fiera internazionale dei droni

LShenzhen (Cina), 21 mag. (askanews) - Velivoli industriali, sistemi anti-drone e applicazioni per la sicurezza e il soccorso. A Shenzhen, nel sud della Cina, va in scena una delle più grandi fiere internazionali dedicate ai droni. Un settore in cui Pechino punta sempre più a consolidare la propria leadership globale.Negli stand del Drone World Congress, spazio soprattutto ai grandi produttori cinesi, da DJI alle aziende con sistemi per il trasporto merci, fino ai droni antincendio e alle tecnologie di contrasto ai velivoli senza pilota. In mostra anche il crescente utilizzo dei droni in ambito civile e industriale, dalla logistica alle manutenzioni, passando per gli spettacoli luminosi e il cosiddetto "drone football".Secondo molti operatori internazionali presenti in fiera, il vantaggio della Cina sul resto del mondo appare ormai evidente, soprattutto grazie alla filiera produttiva e al sostegno governativo al settore."Siamo qui per vedere le ultime innovazioni che la Cina può offrire, perché è chiaramente avanti rispetto al mercato europeo nella tecnologia dei droni, soprattutto per gli usi industriali e civili", ha detto Luca Musioli, cofondatore e ceo della società tedesca DroneShine.Tra i segmenti in maggiore crescita anche quello dei sistemi anti-drone, spinto secondo gli operatori dalla guerra in Ucraina e dalla crescente attenzione globale alla sicurezza dello spazio aereo a bassa quota."Credo che oggi la Cina sia nettamente avanti rispetto al resto del mondo nella sicurezza dei droni a bassa quota", ha commentato Wu Yingjie, direttrice generale della società Yinyan General Aviation.