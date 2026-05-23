Selargius, lavori infiniti in centro e commercianti in agonia: “Un incubo”

Lavori da oltre un anno in via Roma, da qualche mese in via San Lussorio. Il risultato è lo stesso: commercianti in agonia, imprigionati fra mezzi e operai che lavorano e alle prese con una riduzione drastica dei clienti. “Siamo allo stremo, vogliamo una certezza sulla chiusura dei cantieri altrimenti rischiamo di chiudere”, l’appello disperato dei negozianti del centro di Selargius.

In via Roma, fra il cantiere di Abbanoa durato oltre un anno e ora i lavori per la fibra, c’è chi ha subito una riduzione del 50 per cento dei clienti. In via San Lussorio la manutenzione dei sampietrini iniziata a marzo procede a singhiozzo, e fra i negozianti regna il malcontento.

Il sindaco Gigi Concu chiede pazienza. “Si tratta di lavori fondamentali, durati sicuramente più del dovuto per via della complessità degli interventi previsti nella rete idrica, ma alla fine a beneficiarne sarà tutta la città”, dice riferendosi ai cantieri in via Roma. In programma c’è già la colata d’asfalto in tutta la strada. Su via San Lussorio aggiunge: “il cantiere sta andando a rilento”, ammette, “l’impresa è stata più volte ripresa, e continueremo a sollecitare affinché ci sia un’accelerata nei lavori”.